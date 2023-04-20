Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel