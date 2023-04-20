Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü

Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Orgeneral Sudan Güncel Haberler

title