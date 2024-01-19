Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı telefonla karşıladı

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı telefonla karşılama törenine katıldı. Erdoğan, Sakaryalılara hitaben yaptığı konuşmada, Alemdar'ı tebrik ederek, Cumhur İttifakı'nın Sakarya'da birlik ve beraberlik içinde çalışacağını vurguladı. Adayın da konuşma yaptığı törende, AK Parti ve MHP temsilcileri de birer konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı karşılama törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde düzenlenen törene, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un aramasıyla katılan Erdoğan, böyle anlamlı bir gecede Sakaryalı kardeşlerini en kalbi duygularla selamladığını söyledi.

Alemdar'ı, Sakaryalılara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum." dedi.

Sakarya'nın kendi dünyalarında farklı bir yerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malum, 'Sakarya; saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik, yürüdük. 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak, ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız. Şu anda İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İstanbul ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz, birlik ve beraberlik içerisinde. Ekrem (Yüce) kardeşimize şahsım, partim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Şu andan itibaren de Yusuf (Alemdar) kardeşimiz, Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Sizleri İstanbul'dan gerek İl Başkanım gerekse adayımız Murat (Kurum) Bey gerekse Esenler Belediye Başkanımız Tevfik (Göksu) Bey buradan en kalbi duygularla selamlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Zaman zaman partililerin tezahüratlarıyla bölünen konuşmanın sonunda Erdoğan, Sakaryalılara hayırlı geceler diledi.

"Makamlara değil, davaya bağlı olma bilinci içinde hareket ediyoruz"

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz da parti teşkilatının seçim sürecinde çok canlı olacağına inandığını söyledi.

Yavuz, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'daki 17 belediyeyi alarak fire vermeyeceklerini belirterek, kimin aday olacağının nasip işi olduğunu kaydetti.

Makamlara değil, davaya bağlı olma bilinci içinde hareket ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Bu bir dava meselesi ve bu davanın tekerinin tümsekte kalmaması hepimizi ilgilendiriyor." dedi.

Yavuz, Sakarya'da 10 gün içerisinde ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceklerini aktararak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde bu zamana kadar görev yapan başkanlara teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle sahada hep birlikte çalışacaklarını dile getiren Yavuz, "Burada kenetleneceğiz, sırt sırta vereceğiz, yürek yüreğe vereceğiz. Güç birliği içinde çalışacağız. Sakarya'da hayırlı işler yapacağız." diye konuştu.

"Durmadan dinlenmeden ilk günkü heyecanla çalışacağız"

Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ise kalabalığı selamlayarak programa katılanlara teşekkür etti.

Alemdar, gece gündüz durmadan, dinlenmeden ilk günkü heyecanla çalışacaklarının altını çizerek, insan merkezli, adil hizmet belediyeciliğin sözünü verdiğini ifade etti.

Yıllarca teşkilatlarda görev aldığını ve belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Alemdar, daha önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür etti.

Sakarya için çalışacaklarını dile getiren Alemdar, "Gece gündüz çalışacağımın, ömrünü Sakarya'ya adamış, spordan sağlığa, eğitimden turizme, sanayiden ekonomisine kadar her alanda sizlerle beraber olacağımın sözünü veriyorum. Kardeşlik hukukumuzu geliştirerek İnşallah 31 Mart'ta sayın milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve Cumhurbaşkanımıza Sakarya'dan en yüksek oyu hediye etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Törende, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Alemdar Sakarya Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim? 20-21 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı? 20-21 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Uzaya giden ilk Türk ne zaman dönecek? 20-21 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide ağrısına ne iyi gelir? Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti! Kurra Hafız ne demek? Kurra Hafızı nedir? Kurra Hafızı kime denir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title