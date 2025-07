Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, genç polisleri titizlikle eğiten, bilgi ve tecrübeleriyle hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm eğitimcilere, amirlere ve yöneticilere teşekkür etti.

Türkiye'de ve yurt dışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarına da selamlarını gönderen Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz'da, FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada, Gölbaşı'ndaydık. O gece, istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık, gururla hatırladık. Her biri için dualar ettik, aziz ruhlarına Fatiha'larımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatan için canlarını ortaya koyarak, mücadele eden tüm gazilere de şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum, her birine hürmetlerimi sunuyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar, dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şüheda yurdudur, gaziler otağıdır, erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyor, şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine, canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asil ruhlarını şahit kılsın.

Bugün, Polis Akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezinden 162, Polis Meslek Yüksek Okulumuzdan 2 bin 441, Polis Meslek Eğitim Merkezimizden de 5 bin 604 kardeşimiz, yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de hasseten rica ediyorum."

"Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın bel kemiğini oluşturuyor"

Türkiye'nin emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biliyorsunuz bu sene polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Polis Akademimiz ise 146. yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksek okullarla Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor." diye konuştu.

Buradan yetişen vatan evlatlarının, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalıştığını, devletine ve milletine başarıyla hizmet ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum; üzerinizdeki üniforma hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabb'im sizleri korusun, her türlü tehlikeden müberra eylesin."

(Sürecek)