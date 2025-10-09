Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Törende İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Mısır'dan müjdeli haber geldi, bundan sonra acilen Gazze'ye yardım ulaştırılması lazım" dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze görev gücünde yer alacağını da ilk kez açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri değerli akademisyenler geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Yükseköğretim Akademik Yılının açılış Töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Cumhurbaşkanlığı külliyemize milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

"BUGÜN İMZA ATILDI, MEMNUNUZ"

Mısır'dan müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimizde Beyaz Saray'da Sayın Trump'la ve heyetiyle Gazze'yi yine konuştuk. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Bugün imza atıldı, memnunuz.

"GAZZE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrenci tahsil amacıyla gelmiş, insanlığın ortak amacı için katkıda bulunmuştur. Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu essiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz. Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz."