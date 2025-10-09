Haberler

Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Mısır'dan müjdeli haber geldi, bundan sonra acilen Gazze'ye yardım ulaştırılması lazım" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze görev gücünde yer alacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Törende İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Mısır'dan müjdeli haber geldi, bundan sonra acilen Gazze'ye yardım ulaştırılması lazım" dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze görev gücünde yer alacağını da ilk kez açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri değerli akademisyenler geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Yükseköğretim Akademik Yılının açılış Töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Cumhurbaşkanlığı külliyemize milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

"BUGÜN İMZA ATILDI, MEMNUNUZ"

Mısır'dan müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimizde Beyaz Saray'da Sayın Trump'la ve heyetiyle Gazze'yi yine konuştuk. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Bugün imza atıldı, memnunuz.

"GAZZE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrenci tahsil amacıyla gelmiş, insanlığın ortak amacı için katkıda bulunmuştur. Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu essiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz. Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJY:

YİĞİT TÜRK ASKERİNİN HAYATI ARAPLAR İÇİN TEHLİKEYE ATILAMAZ.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemrah aydin:

bunu diyen siyonist hemde içimizdeki siyonist.

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Biz bizim olanı almaya gidiyoruz meseleyi yanlış anlamışsın

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yeni Türk İmparatorluğun hazırlıkları.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Kara:

gazze biterse siyasiler acaba neyi gündemde tutacaklar halkı neyle uyutacaklar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Belli ki silahlandığımız için ekonomik sıkıntı olmuş anlayamadık ordu gücümüz olmasaydı İsrail pes etmezdi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkuzeyli baba:

hemen gazze ye toki eliyle konutlar yapıp yenıden inşaa etmeliyiz gazze deki mazlumların maddi manevi yanında olmalıyız yaşlı ve kadınlara aylık maaş ödemesi yapması lazım devletımızın en az beş yüz dolar yardım yapmalıyız konut ticari alanları inşaa edip evlerini vermeliyiz mazlum gazze halkının Allah belki bır nebze affeder bizleri sayın cumhurbaşkanımız gazze için suriyeli kardeşlerimize yaptığı gıbı bır yardım yapacaktır ümmetin lideri kendisi suriye için kırk milyar dolar harcadık sıra gaze

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkml apk:

türkiye den bahsettiği nize eminmisiniz.. bu ülkede o yardımları nasıl yapacak acaba. önce kendi halkına yardım etsin devlet askeri ücreet açlık sınırının çok çok altında hala

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Erdoğan artık oynayacağınız tiyato malzemeniz tükendi. Trump seni orada tutmak istiyor bunu biliyoruz. Aranızdaki meselelere uyanık vatandaşların yemiyor..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

yahu siz nekadar uyanıksınız helal olsun senin merteben ne Dış işlerinde misin Devletin önemli mercilerindemi görev yapıyorsun MiT misin yoksa it mi

yanıt0
yanıt0
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.