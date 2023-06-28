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Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Namaz sonrası partililerle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Erdoğan daha sonra beraberindeki milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp, bir süre sohbet etti.

İşte o anlardan kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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