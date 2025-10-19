Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

"KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINI VE ÇIKARLARINI HER TÜRLÜ PLATFORMDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de seçimi kazanan Tufan Erhürman'a tebrik

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HUZUR, REFAH VE KALKINMASINA YÖNELİK GAYRETLERE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Reis varken kimin seçildiğinin bir önemi yok çok şükür

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.