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Nicolo Zaniolo resmen Udinese'de

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Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. İtalyan oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun opsiyonunu kullandı.

ZANIOLO RESMEN UDINESE'DE

İtalyan kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini alarak kalıcı transferini resmen açıkladı. Zaniolo ile 2029 yazına kadar sürecek sözleşme imzalandı.

BONSERVİS BEDELİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Udinese, Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek ve ilerideki satıştan yüzde 50 pay verecek. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 34 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Zaniolo, İtalya'ya dönüşünü kalıcı hale getirdi. 

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