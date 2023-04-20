Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladıklarını söyledi.

Milletin ödemesi gereken her 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını devlet olarak üstlendiklerini kaydeden Erdoğan, "Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."

"Doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz"

"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak yok, yola devam" derken bunu kastettiklerini ifade ederek, ülkeye eser kazandırma, millete hizmet etme ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacaklarını anlattı.

"Yarın değil hemen şimdi." diyerek 21 yılda ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak, doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor, Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesim de ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi, çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak, Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda."

"İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceden madencilerle ilgili verdiği sözüyle 1000 kişilik eleman alımının olacağını söylediğini anımsatarak, "Bunu 2 binle perçinliyoruz. İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız." dedi.

Bu sırada tören alanındakilerin "Zonguldak seninle gurur duyuyor" şeklinde bağırması üzerine Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa. Buralarda ne şehitler verdik. Bu şehitlerimizin emekleri, alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz iyi ölçüp tartacak, bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru, en isabetli kararı verecektir." diye konuştu.

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete tekrar hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, konutlarda ilk 1 ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ilk gününden bugüne her aşamasında emeği geçen bakanları, kurum yöneticilerini, yüklenicileri, çalışan personeli ve herkesi tekrar tebrik ettiğini ifade ederek, "Bizlere bugün iki bayramı bir arada yaşatarak tarihe geçen kahramanlarımızı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Tören alanındakilere "Şimdi hazır mısınız? Coşkuyla, bütün Türkiye duysun. Tamam mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

"Milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor"

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günün anısına bir hediye takdim etti.

Karadeniz doğal gazı Erdoğan'ın, beraberindekilerle birlikte butona basmasıyla yakılan meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona bastığı sırada, "Karadeniz gazının, 'Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' dedik ya işte şimdi bu yolda Allah'ın izniyle Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz. Milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim." ifadelerini kullandı.

Gazın ateşlenmesinin ardından dozunun biraz daha artırılmasını isteyen Erdoğan, "Şimdi basıncı biraz daha artacak ve ondan sonra gümbür gümbür doğal gazımızı daha azametli göreceğiz. Eyvallah, 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah." şeklinde konuştu.

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tesis içindeki seyir terasında sunum yapıldı.

Sunumda törene katılmak için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunumun ardından tesis çalışanları ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Tesise ilişkin görüntünün de izletildiği törende, koreografi gösterisi de yapıldı.

(Bitti)