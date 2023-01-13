Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te terör örgütü PKK'nın organize ettiği gösterilerle ilgili suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası önündeki skandal görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Skandal olayın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

AVUKAT SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Aydın, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Stockholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."