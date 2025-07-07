Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Karşılıklı irade devam edecek. Sürecin geldiği yeni aşama ve yapılacaklar görüşüldü" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti ikinci kez kabul etti. Görüşme saat 15.00'da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alındı.

DEM Parti'nin İmralı heyeti en son 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, merhum Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Önder'in yerine heyet üyeliğine getirilen Mithat Sancar, ilk kez Erdoğan'la yapılan görüşmede yer aldı.

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama

DEM HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama

BULDAN: TARİHİ BİR GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Erdoğan ile görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sırrı Başkan'ımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri vardı. İlk görüşmeye kendisi katılmıştı. Bu, ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var"dedi.

Heyet Üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da "Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEYET DÜN İMRALI'YA GİTMİŞTİ

Öte yandan; DEM Parti heyeti dün de İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Heyet döndükten sonra yaptığı açıklamada Öcalan'ın bugün gerçekleştirilecek görüşmeye atfettiği öneme dair şu ifadelere yer vermişti:

"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMGk:

Chp varken ne örgüt biter ne de ihanet çeşmenin başı ora

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Haber YorumlarıÖmer:

12 şehid varken kimler kimlerle görüşüyor.

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

devlet bahcelininde bu karede olmasi gerekirdi...

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Haber YorumlarıAugustusMarcusAurelius:

“Kovan için iyi olmayan şey, arı için de iyi değildir.”

Yorum Beğen43
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bayağı uzadı da uzadı bırakın bu silahlari artık Darisin Hamas a

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