Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı

Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Favori diziniz hangisi?" sorusuna "Diriliş Ertuğrul'dan sonra malum Barbaros gündemde. Barbaros da ilgi odağı haline geldi. Bir de Gönül Dağı var" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'in Vezirhan beldesinde düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi. Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, favori dizisini açıkladı.

"DİZİLERLE İLGİLİ ANLAŞMA YAPMA YOLUNA GİDENLER VAR"

Yeni mezun olarak üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci, Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığına işaret ederek, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Sunucu Pelin Çift'in, "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." sözü üzerine Erdoğan, "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var." şeklinde konuştu.