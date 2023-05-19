Cumhurbaşkanı Erdoğan kitlesini 2. tur için uyardı: Zafer sarhoşluğu yok, çok çalışacağız

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hemşehri Dernekleri Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur için kitlesini uyardı. Erdoğan, "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Biz zaten birinci turda zaten kazandık demeyeceğiz. Zafer sarhoşluğu içinde devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Size güveniyorum." dedi.