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Erdoğan 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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