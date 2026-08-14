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Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı

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Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve Orta Ege açıklarında kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, cumartesi akşamına kadar etkili olacağı belirtilirken vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Marmara, Kuzey Ege ve Orta Ege'nin açıklarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Orta Ege'nin açıklarında da rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA
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