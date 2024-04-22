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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Bağdat'ta! Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra ziyaret ettiği Irak'ta iki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde iki ülke arasında stratejik konular gündeme geldi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI'YLA TİARET HACMİ ARTIRILACAK

İki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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