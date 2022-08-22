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Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı

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AK Partili Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı danışmanı olan Mariam Kavakcı, "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakcı, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakcı'nın kızı olan Mariam Kavakcı, Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı

Kavakçı bunun ardından, muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını paylaşırken "Kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun... Bir de Müslümanız diyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı

Kavakcı'nın bir diğer paylaşımı ise "halifemiz_rte" isimli bir hesabın adının yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı

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