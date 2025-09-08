Cumhur İttifakı heyeti, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekerek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki Ak Parti, MHP ve BBP milletvekillerinden oluşan heyet, Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

Heyet adına burada basın açıklaması yapan Yalçın, "Ey insanlar. Sesimizi duyun. Bu bir haykırıştır. Buradan Gazze'nin hemen yanı başından tüm insanlığa, vicdan sahibi tüm insan evlatlarına sesleniyoruz. Nefesimizi Gazze'nin çığlığına katmak için haykırıyoruz." sözleriyle konuşmasına başladı.

İsrail'in Gazze'de hayasız bir soykırım yaptığına, Gazze'yi abluka altında tutarak masum insanların açlıktan kırılmasına neden olduğuna dikkati çeken Yalçın, burada terörle mücadele yürütülmediğini, yalnızca sivillerin katledildiğini, Gazze'yi insansızlaştırmaya yönelik bir etnik temizlik suçu işlendiğini belirtti.

Yalçın, şu ana kadar tespit edilebilen 62 bin sivilin, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini, 10 bin sivilin kaybolduğunu ya da enkaz altında kaldığını, İsrail tarafından öldürülen bu insanların en az 20 bininin çocuk olduğunu aktardı.

Her bir şehidi saygı ve rahmetle andığını ifade eden Yalçın, "Bunlar kuru birer rakam değildir, olmamalıdır. Burada can verenlerin her biri kanlı canlı insanlardır. Her birinin içi yanan bir anası, ciğeri sönen bir babası vardır. Her birinin yetim ve öksüz kalmış çocuğu, her birinin boynu bükük kalmış eşi, dostu, kardeşi vardır. Her birinin hayalleri ve umutları vardı. Evi, mahallesi, komşusu vardı. Yani bir hayatı vardı. İsrail, işte bu hayatları teker teker söndürdü. Gazze'deki insanların yüzde 90'ını yerinden ederek göçe zorladı. Binaların yüzde 80'ini yerle bir etti. Hastaneleri, okulları, camileri vurdu. Canlı veya cansız ne varsa yok etti." diye konuştu.

Yalçın, İsrail'in Batı kurumlarının içinde kümelendiği ve gizlendiği mecralardan aldığı güçle bu vahşetin üzerini örtmeye çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu soykırım artık gizlenemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Hiçbir terörle mücadele operasyonunda 70 bin sivil ölmemiştir, ölmez de. Sırf bu gerçek bile İsrail'in terörle mücadele etmediğini soykırım uyguladığını göstermek için yeterlidir. 7 Ekim 2023 bir başlangıç veya bir sebep değildir. 7 Ekim İsrail'in soykırım için arsızca tutunduğu, dünyanın gözünü boyamak için hayasızca kullandığı bir bahanedir. Ancak uluslararası toplum maalesef görevini yerine getirmemekte ya da getirememektedir. Batılı başkentlerin birçoğunda durum aynıdır. Birçok başkent İsrail lobilerinin esiri olarak bu acı soykırımı bile görmezden gelme eğilimi göstermektedir. Halbuki, görüyoruz ki üniversitelerde ve sokaklarda hakkı savunan ve bu zulmü protesto eden halis niyetli ve vicdan sahibi bir uluslararası kamuoyu günden güne uyanmakta ve kendini belli eder hale gelmektedir. Umulur ki bu sağduyulu sesler artış gösterir ve kendi siyasetçilerini de İsrail baskısından özgürleştirerek insanlığın, hakkın ve hakikatin yanında olmaya iter."

İslam alemine ve İsrail rejimine mesajlar

İslam alemine seslenen Yalçın, "En büyük görev bize düşüyor. İrkilin ve kendinize gelin. Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın. Bugün o kardeşlerinize saldıranların yarın sizi hedef alacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Birbirinize sıkı sıkıya sarılın. Sizin içinizdeki fitne ve ayrışma ancak düşmanlarınızı mutlu eder. Bir ve beraber olmadıkça sıranın size gelmesinden kaçış yoktur. Bir ve beraber olursanız ve Allah'ın ipine sıkıca sarılırsanız da kazanamayacağınız zafer yoktur. Gün ayrışmalara son verip Gazze için, İslam dünyası için, insanlık için bir ve beraber olma günüdür. Korku ve yeise de kapılmayın. Çünkü zafer inananlarındır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, İsrail rejimine çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İşlediğin suçları sen herkesten daha iyi biliyorsun. Çünkü sen insanlığa karşı suç işlemek maksadıyla hareket eden, ilk günden bu yana etnik temizlikle Filistinlileri topraklarından sürmek ya da katlederek bitirmek için uğraşan bir örgütsün ancak başaramayacaksın. Çünkü zulüm ile abad olunmaz. İnşa ettiğin vahşet adasında korku ve endişeden tırnaklarını kemirerek yorgun ve bitkin düşeceksin. Nasıl Nürnberg mahkemeleri kurulduysa ve Naziler insanlık önünde hesap verdiyse, gün gelecek bu Siyonist rejimin suç unsurları da yargılanacaktır. Nasıl Firavun tüm erkek çocuklarını öldürerek bitiremediyse, nasıl bir Musa çıktıysa, sen de Gazzeli çocukları öldürerek bitiremeyeceksin. Her Firavun ancak kendi Musa'sını besler ve büyütür."

"Gazzeliler unutulmuş değildir"

Gazzelilere de seslenen Yalçın, "Buradayız yanı başındayız. Tüm kalbimizle iman ve idrakimizle buradayız. Türkiye'den milyonlarca kardeşinin selamını getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla geldik. Gazze için, Filistin için, özgür Kudüs için daha fazlasını yapabilmek için dua ediyoruz. Direnişinizi anlıyor ve şehadetlerinizi saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın vaadi yakındır. Gün gelecek bu musibet son bulacak, zafer inananların olacaktır. İşte o zaman Mescidi Aksa'da hep beraber omuz omuza kıyama duracak, Allah'a şükredeceğiz." dedi.

Yalçın, ellerinden, dillerinden ve kalplerinden her ne geliyorsa geri bırakamayacaklarını, bu nedenle Türkiye olarak en başından itibaren mazlum Filistin halkının yanında olduklarını, İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve ticari bağları kestiklerini belirtti.

Gazze'ye her türlü insani yardımı ulaştırmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yalçın, "İlk günden bu yana derhal ateşkes ilan edilmesi ve sorunun 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüme kavuşması gerektiğini dile getirerek, bu uğurda her türlü taahhüt ve garantileri verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü uluslararası zeminde çözüm için bir cephe kurma arayışını ilk günden bu yana sürdürmektedir. Bu vesileyle yüzlerce diplomatik görüşme gerçekleştirmiştir. Her yerde ve her zeminde Gazze'yi uluslararası siyasetin ana gündemi haline getirmek için çabalamaktadır." diye konuştu.

Yalçın, Filistin'in Osmanlı Devleti'nin bakiyesi ve emaneti, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi, Hazreti Peygamber'in Mirac'a yükseldiği kutsal mekan olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkes sussa, herkes sırtını dönse bile Türkiye'nin bu zulme, bu soykırıma karşı sessiz ve tepkisiz kalması düşünülemez. Nitekim, Türkiye'deki tüm siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz bu acımasız soykırımı durdurmaya yönelik mümkün olan her yol ve yöntemle güçlü bir mücadele vermektedir. Bugün Refah Kapısı'na yaptığımız ziyaret de bu kapsamda, dünyanın ve İslam aleminin dikkatlerini Gazze'ye çekmeye yönelik bir ziyarettir. Gazze halkı yalnız değildir, Gazzeliler unutulmuş değildir. Bu kuşatmayı yarmak, Gazzelilere el uzatmak, yaraları sarmak, suçluları da cezalandırmak için her an teyakkuzdayız. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak da bugün buradayız.

"Bugün İsrail tüm insanlık için bir sorundur"

Yalçın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birçok uluslararası sorunda nasıl doğrudan ve somut etki üretmişse, Gazze ve özgür Filistin için de her türlü adımı atmaya devam edeceğini kaydetti.

Tüm dünyanın gözü önünde 77 yıldır devam eden sorunun ancak uluslararası işbirliği ve kesintisiz çabalarla çözülebileceğini vurgulayan Yalçın, "Bugün Siyonist ve soykırımcı İsrail sorunu, sadece Gazzelilerin veya Filistinlilerin sorunu değildir. Sadece Arapların veya sadece Müslümanların sorunu da değildir. Bugün İsrail tüm insanlık için bir sorundur. Bölgesel istikrarı şımarık ve küstahça tehdit ettiği gibi, küresel istikrarı da ateşe vermekten zerre kadar geri kalmayacağını tüm uluslararası kamuoyu biliyor. ya buna ses çıkartamıyor ya da buna ortak olmayı tercih ediyor. Halbuki küresel bir sorun olduğu her halinden belli olan bu saldırganlığa karşı ortak mücadele vermeden insanlığın bu ortak sorunu çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Vakti çoktan gelmedi mi İsrail'e 'One minute' demenin? Vakti çoktan gelmedi mi artık bu soykırımı bitirmenin? Vakti çoktan gelmedi mi insanlık için harekete geçmenin? Uluslararası sistemdeki büyük güçler artık İsrail'e gizli ve açık destek vermeyi bırakmalıdır. Bazı devletlerin Filistin devletini tanıma kararlarını olumlu buluyor, devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok devletin siyonist İsrail lobilerinin boyunduruğundan kurtularak küresel ve bölgesel istikrar için çabalaması ve tarihin doğru tarafında durması gerekir. En azından uluslararası kurumları harekete geçirmeyi düşünebilir veya kendi kamuoylarının Gazze'yi destekleyen tavrından ders alarak siyasi liderlik yapmayı deneyebilirler."

Ak Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, beklentilerini şöyle sıraladı:

"Gazze'de insani yardımların girişine derhal izin verilmeli, tüm ablukalar toptan kaldırılmalıdır. Hızla bir ateşkes hayata geçirilmeli, İsrail'in seslendirdiği Gazze'yi işgal ve Gazzelileri sürme planı önlenmelidir. Adil ve kapsayıcı bir barış masası kurulmalı, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli bir çözüm hayata geçirilmelidir. Bütünleşik, yönetilebilir, egemen ve özgür bir Filistin Devleti için uluslararası anlaşmalarla İsrail saldırganlığına karşı garantiler verilmelidir. Uluslararası mahkemelerde İsrailli savaş suçluları yargılanmalıdır. Gazze'nin ve tüm Filistin'in yeniden inşası ve kalkınması için İsrail savaş tazminatları ödemeye mahkum edilmelidir. Filistin'in kalkınması uluslararası fonlarla desteklenmelidir. Orta Doğu'da kalıcı ve adil bir barış isteniyorsa bu adımların atılması şarttır. Aksi durumda ne bu bölgeye ne de dünyaya ne huzur ne de barış gelebilir. Buradan Gazze'ye en yakın noktadan, Refah Sınır Kapısı'ndan tüm katılımcılar adına uluslararası kamuoyuna duyurulur."

Yalçın, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretleri için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretin gerçekleşmesi için çaba sarf eden Dışişleri Bakanlığı ile ziyareti kolaylaştıran Mısırlı mevkidaşlarına, destek veren tüm milletvekillerine, MHP ve BBP temsilcilerine teşekkür etti.

"Zulme sessizlik ortaklıktır"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını ve soykırımın artık durması gerektiğini söyledi.

Filistin'de yalnızca insanların katledilmediğini, insanlık değerlerinin tamamının ayaklar altında olduğunu dile getiren Turan, "Çocuklar, kadınlar artık ölmesin. Yavrularımız artık can çekişmesin. Siyonist işgalciler bombalarla öldüremediklerini aç bırakarak öldürmeye ve bir halkı yeryüzünden silmeye, soyunu kurutmaya çalışıyor. Göz göre göre razı olamayız. Zulme sessizlik, ortaklıktır." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Gazze halkı için Refah Sınır Kapısı'na geldiklerini ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme "dur" dediklerini ifade etti.

Türkiye'de bugün eğitim öğretimin ilk günü olduğunu hatırlatarak, Gazzeli çocukların da eğitim ve yaşam haklarının olduğunu kaydeden Kaya, "Özgür Filistin için buradayız. İnanıyoruz ki İsrail'in zulmü ilelebet sürmeyecek. O zulüm bir gün bitecek. Uluslararası kurum ve kuruluşların, bütün dünya devletlerinin, liderlerinin aynı hassasiyette bu zulme 'dur' demesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Zeynep Yıldız ve Orhan Ateş, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile bazı AK Partili milletvekilleri de katıldı.

Heyette ayrıca, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin de yer aldı.