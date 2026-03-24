Haberler

Çubuk ilçesinde "Modüler Aile Eğitim Programı" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Modüler Aile Eğitim Programı' açılışı yapıldı. Program, bireyin kendini tanımasından çocuk gelişimi ve aile içi iletişime kadar birçok konuyu kapsıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Modüler Aile Eğitim Programı" başladı.

Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Çubuk Belediyesi işbirliğinde düzenlenen programın açılışı, Çubuk Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, programdaki konuşmasında, sevgi, güven ve dayanışmanın ilk öğrenildiği yerin aile olduğunu söyledi.

Sağlıklı bireylerin, güçlü aile ortamında yetiştiğini ifade eden Öztürk, "Bu program, bireyin kendini tanımasından başlayarak çocuk gelişimi, aile içi iletişim, doğru ebeveynlik ve dijital dünyanın etkileri gibi birçok başlığı kapsıyor." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede "Modüler Aile Eğitim Programı"nın başlatılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde yürütülen bu çalışmaların ne kadar önemli olduğu ortada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Saliha Aras da aile kurumunun korunması ile kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İlçede yaklaşık 2 ay sürecek programa Kadın El İşleri Atölyesi'nden 30 kadın katılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

