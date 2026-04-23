Çubuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Çubuk Belediyesinde devam etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, başkanlık koltuğunu temsili olarak Münevver Osman Kaya İlkokulu öğrencisi Hatice Şahin'e devretti.

Şahin, duyduğu heyecanı dile getirerek, Park ve Bahçeler Müdürü Bahri Şahin'i telefonla arayıp park ve spor sahalarının artırılması yönünde talimat verdi.

Daha sonra kapalı spor salonunda devam eden törende, Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu çeşitli gösteriler sunuldu.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Nice bayramlara." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da bayramın bir yandan coşkuyla kutlandığını, bir yandan da yaşanan acıların üzüntüsünün hissedildiğini dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.