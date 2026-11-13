CSO, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü konserini Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen "Ata'ya Saygı Konseri"nde, Türk ve dünya müziğinin önemli eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen "Ata'ya Saygı Konseri"nde orkestrayı duayen şef Gürer Aykal yönetti.

Konserde, keman sanatçısı Rebekka Hartmann solist olarak müzikseverlerle buluşurken, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde konsere eşlik etti.

Konserin ilk bölümünde Ahmed Adnan Saygun'un "44 numaralı Keman Konçertosu", CSO eşliğinde Rebekka Hartmann tarafından seslendirildi. Programın ilk yarısı, solist ve orkestranın yorumuyla dinleyicilerden beğeni topladı.

Konserin ikinci bölümünde ise Bela Bartok'un "Orkestra için Konçerto" eseri CSO tarafından dinleyiciye sunuldu.

Programın devamında Hasan Uçarsu'nun "Gençlik Türküsü", Gürer Aykal'ın "Lozan Marşı" ve Ahmed Adnan Saygun'un "Manastır Türküsü" eserleri icra edildi. Bu bölümde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, CSO'ya eşlik ederek eserlerin seslendirilmesine katkı sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için düzenlenen konser, Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden örnekleri de içeren programıyla sona erdi.

Kaynak: AA