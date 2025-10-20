Haberler

Sosyal medyada skandal içerik! Çocuklara bomba yapımı eğitimi verdiler

Sosyal medyada skandal içerik! Çocuklara bomba yapımı eğitimi verdiler
Güncelleme:
18 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya üzerinden bomba yapımı, molotof kokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve eylem düzenleme gibi skandal içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden çocuklara bomba yapımı, molotof kokteyli hazırlama ve uzun namlulu silah kullanımı gibi konularda eğitimler veren ve radikal düşünceleri aşılayan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BOMBA YAPIMI, SİLAH KULLANIMI, MOLOTOF HAZIRLAMA...

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti. Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Sosyal medyada çocuklar için bomba yapma videosu hazırladılar

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde illerinde 3 hedef şahsa yönelik 14 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 17 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çocuklar için bomba yapma videosu hazırladılar

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 18 yaş altı kişilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları belirlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Betül Balabaz - Güncel
