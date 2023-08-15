Çorum'daki sulama göletine 6 yıldır su verilmemesi çiftçileri mağdur ediyor

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'daki sulama göletine 2017 yılından beri su verilmemesi hakkında; "Buradaki yollar da söz verilmesine rağmen yapılmadı. Bu havuz yapıldı ama suyla buluşturulmadı. Ödenek ayrılmasına rağmen ödenek kullanılmadı. Hükümete sesleniyoruz, bu çalışkan köylülerimizi cezalandırmayın, üretimi durdurmayın çünkü iki yıl önce de geldiğimizde kiraz ağaçlarının kuruduğunu gördük. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Lütfen bu suyu buraya getirin" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ile birlikte Çorum'da 2017 yılında inşa edilen ancak 6 senedir su verilmeyen sulama göletine giderek bölgedeki çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gölete güvenerek arazilerine meyve ağaçları diken çiftçiler, gölete 6 yıldır su verilmemesi sebebiyle arazilerinin kurumasına tepki gösterdi. Çiftçilerle beraber açıklamalarda bulunan CHP'li Tahtasız, şunları söyledi:

"BU HAVUZU ŞU ANDA YAPMAYA KALKSANIZ 30 MİLYON LİRAYA YAPAMAZSINIZ"

"2017 yılında yapımına başlanan, aynı yıl biten ve 1.5 milyon lira Köy Hizmetleri tarafından para harcanarak bitirilmesine rağmen mebran sulama havuzu 6 yıldır kuru bir şekilde bekliyor. Bizim girişimlerimiz sonucunda burada 2022 yılında 7 milyon liraya yakın ödenek çıkmasına rağmen bu ödenek hala kullanılmadı ve buradaki çiftçilerimiz burada mebran havuza güvenerek geldiğimiz yolda kiraz ağaçları diktiler, seracılıkla uğraşıyorlar ve Karadeniz bölgesinin sebzesini ve kirazını bu bölge karşılıyor. Ak Parti iktidarını uyarıyoruz, bu havuzu şu anda yapmaya kalksanız 30 milyon liraya yapamazsınız. 'Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor" sözü burada geçerli hale geldi. Lütfen buranın suyunu bir an önce bağlayın ve bu havuz da çürümeye yüz tutacak.

"ÇORUM'U HEP SÖZLE KANDIRMIŞLAR"

Buradaki yollar da söz verilmesine rağmen yapılmadı. Bu havuz yapıldı ama suyla buluşturulmadı. Ödenek ayrılmasına rağmen ödenek kullanılmadı. Hükümete sesleniyoruz, bu çalışkan köylülerimizi cezalandırmayın, üretimi durdurmayın çünkü iki yıl önce de geldiğimizde kiraz ağaçlarının kuruduğunu gördük. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Lütfen bu suyu buraya getirin. Her seçim öncesi AK Partililer geliyor ve söz veriyor. Çorum'u hep sözle kandırmışlar."

Göletin yapıldığı bölge olan Eskiköy'de çiftçilikle uğraşan Hüseyin Kılıç ise "Benim bu bölgede 60 dönüme yakın kirazım, 60 dönüme yakın cevizim var. Ama maalesef kirazı 30 dönüme düşürdüm. Çünkü hemen hepsi kurudu. 6-7 yıl oldu. Biz de bu havuza güvenerek arazimize ağaç diktik. Havuzumuz boş duruyor. Havuz boş olduğu için tankerle barajdan su çekiyoruz. Bunun maliyeti çok büyük. Mazot 39 lirayı geçmiş. Bunun altından kalkmak mümkün değil. Hükümetten bu havuzun bir an önce doldurulmasını bekliyoruz" diye konuştu.