Çorum'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 123 araç hizmete alındı

İçişleri Bakanlığınca, Çorum Belediyesi ve Çorum İl Özel İdaresi ile hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen 123 araç polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Fuar Alanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 3 Ağustos'ta verdiği talimatla kolluk kuvvetlerindeki 10 yaş üzeri araçların yenilenmesi amacıyla kampanya başlatıldığını, bu kapsamda 81 ilde 9 bin 200 araç temin edildiğini söyledi.

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğüne 98, İl Jandarma Komutanlığına ise 25 olmak üzere 123 yeni hizmet aracı temin edildiğini belirten Çalgan, yeni araçların polis ve jandarma teşkilatlarının hizmet kapasitesini artıracağını vurguladı.

Çalgan, emniyet ve jandarma teşkilatlarının çok köklü tarihe sahip kurumlar olduğuna işaret ederek, "150 yılı aşkın geçmişleriyle her zaman gönlümüz vatandaşımızın gönlünde yer etmiş desteğini ve duasını almış kurumlardır bunlar." ifadesini kullandı.

Hizmet üretiminde fiziki bina, insan gücü ve vatandaş desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Çalgan, şöyle konuştu:

"Hepsi önemli ama bana göre en önemlisi, buna inanmış personelin varlığıdır. Bizim teşkilatlarımız şükürler olsun ki görevlilerinin bilincinde, şuurunda teşkilatlar. Bu yönüyle de hem milletimizin duasını hem de desteğini her zaman yanında gördüler. Bunun en son da örneği de ilimizde başlattığımız bu kampanyadır."

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da halkın huzuru ve güvenliği için çalışan kolluk kuvvetlerinin işlerini kolaylaştırmak için gerekli adımları attıklarını anlattı.

Türkiye'de 4 polis eğitim ve moral merkezi bulunduğunu, Çorum'da da bir merkezin inşasının devam ettiğini aktaran Ahlatcı, inşası biten Bahçelievler Polis Karakolu binasına da şehit polis memuru Emre Beker'in adını vereceklerini kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise polis ve jandarma teşkilatının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, araçların hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da emniyet teşkilatının çağdaş ülkelerin kullandığı araç ve yöntemleri kullanmayı kendisine amaç edindiğini dile getirdi.

Sağlanan imkanlarla Çorum'u huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Pehlivan, 2025'te kentte suç sayısının 2024'e göre yüzde 6,9 azaldığını, olayların da yüzde 97'sinin aydınlatıldığını ifade etti.

Uygulama ve denetimleri bir önceki yıla göre artırarak 348 bin kişinin GBT kaydına bakıldığını, hakkında arama kaydı bulunan 1971 şüphelinin yakalandığını belirten Pehlivan, denetimlerde 278 tabanca, 198 tüfek, 1 makinalı tüfek ve 3 el bombası ele geçirildiğini kaydetti.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Takip Kurt ise emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli insan kaynağı kadar silah, araç ve teçhizatın da önemli olduğunu söyledi.

Törende konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, araçların hayırlı hizmetlere vesile olması için dua etti.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, daha sonra emniyet ve jandarma ekiplerine yeni araçların anahtarlarını teslim etti.

Ekipler, törenin ardından Gazi Caddesi'nde konvoy yaptı.