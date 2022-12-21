Cop15 Başkanı: Çin, BM Biyolojik Çeşitlilik Anlaşmasının Uygulanmasını Kolaylaştıracak

COP15 Başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, Çin'in elinden geldiğince gelişmekte olan ülkelere destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

COP15 Başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı BaHuang Runqiu (sağdan dördüncü), ile BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema (sağdan ikinci), Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen COP15 ikinci aşama toplantısı sırasında, biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmeyi ve dünyayı bir toparlanma yoluna sokmayı amaçlayan bir BM anlaşması olan Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin kabul edilmesinin ardından kararı alkışlıyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

COP15 Başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, Çin'in elinden geldiğince gelişmekte olan ülkelere destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

MONTREAL, 21 Aralık (Xinhua) -- COP15 Başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in kısa süre önce sonuçlanan COP15 toplantısında kabul edilen BM biyolojik çeşitlilik anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Resmi adı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP) 15. Toplantısı olan COP15, neredeyse iki haftalık müzakerelerin ve biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmeyi amaçlayan Kunming- Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin kabul edilmesinin ardından tamamlandı.

Huang, Montreal'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in çerçevenin amaç ve hedeflerinin uygulanmasına aktif olarak yön göstereceğini ve ilgili kararların tüm anlamıyla uygulanmasını sağlayacağını söyledi.

Huang, Dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'in çerçevedeki görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini kaydetti.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. Toplantısı'nın (COP15) Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen ikinci aşaması sırasında Çin Pavyonu'nu ziyaret eden katılımcılar, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Çin'in elinden geldiğince gelişmekte olan ülkelere destek sağlayacağını söyleyen Huang Çin'in, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin fonlama mekanizması olan Küresel Çevre Fonu'na gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük katkıyı sağlayan ülke olduğunu kaydetti.

Huang, fon sağlama desteği dışında Çin'in Güney-Güney işbirliği çerçevesi kapsamında biyolojik çeşitliliğin korunması alanında diğer gelişmekte olan ülkelere teknik destek ve eğitim sağladığını da belirtti.

COP15'in başkanlığını üstlenen Çin, birinci aşama toplantısını 2021'de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenledi.

COP15'in ikinci aşaması ise Kanada'nın Montreal kentinde, "Ekolojik Medeniyet: Dünyadaki Tüm Yaşam için Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" temasını sürdürdü.