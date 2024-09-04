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Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestoları Güvenlik Önlemleriyle Başladı

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ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Öğrencilerin kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluşturduğu ve güvenlik personelinin yoğun olduğu görüldü. Öğrenciler, okul yönetiminin engelleme çabalarına rağmen eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

NEW ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

Okul girişinde Filistin'e destek için masa açan, boyunlarında kefiye ile okula gelen öğrenciler, AA muhabirine, okul yönetiminin kendilerini engelleme çabalarına rağmen bu yıl da eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

"Columbia'dan aynı baskı taktiklerini bekliyorum"

Columbia Üniversitesi'nde ilahiyat alanında yüksek lisans öğrencisi olan Iam Clay, okul yönetiminin geçen dönem "ifade özgürlüklerini ve barışçıl gösterileri bastırmada son derece acımasız davrandığını" söyleyerek bu dönem de aynı şeyi beklediklerini kaydetti.

Clay, "Gücün, güç ve siyasi baskı talebi olmadan hiçbir şey kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Evet, Columbia'dan da aynı baskı taktiklerini bekliyorum. Hareketin içindekilerin bu konunun farkında ve bu baskıyla doğrudan yüzleşmeye hazır olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kampüs girişinde açtığı stantla öğrencileri ve yoldan geçenleri, "üniversitenin İsrail'e öğrenci harçları yoluyla verdiği maddi destek ve Gazze soykırımındaki doğrudan suç ortaklığı hakkında bilinçlendirmeye çalıştığını" söyleyen Clay, "Columbia Üniversitesine, askeri endüstriden ve siyonist projeden tamamen elini çekinceye kadar hareketimizin durmayacağını çok net bir şekilde belirttik." diye konuştu.

"Hiçbir polis gücü sesimizi susturamaz"

Columbia Üniversitesi Sosyal Hizmet Fakültesi öğrencisi Tonika da Gazze'deki saldırılara işaret ederek "Yaklaşık bir yıldır soykırım yaşayan insanların acısını ve ıstırabını hayal edebiliyorum, gelecek ay bir yıl olacak, yani kimsenin bunun farkında olmaması için hiçbir mazeret yok." dedi.

Tonika, üniversite yönetiminin eylemleri engellemek için aldığı yeni önlemler için de "Hiçbir tehdit, hiçbir para, hiçbir polis gücü sesimizi susturamaz, özellikle de ifade özgürlüğünün güçlendirildiği bir ülkede." diye konuştu.

Kampüse girişte yapılan kimlik kontrolü nedeniyle oluşan sıraya işaret eden Tonika, "Kampüslerde bu kadar güvenlik ve polisin varlığını hiç görmedim. Bunun, protestoyu kontrol etme ve bizi kontrol etmeye çalışma ve en aza indirme yolları olduğuna inanıyorum." diyerek duruma tepki gösterdi.

Tonika, her şeye rağmen Filistin için eylemlerine devam edeceklerini belirterek "Burada olduğumuz sürece, başkalarını önemsediğimiz sürece sesimizi kesemeyecekler. Kalbimizde empati var, konuşacağız çünkü bunun insanca bir şey olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2024-2025 eğitim yılına dün başlayan Columbia Üniversitesinin ilk gününde, aralarında öğrencilerin de bulunduğu Filistin destekçisi bir grup, gösteri düzenlemiş, New York polisi iki kişiyi gözaltına almıştı.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte mensubu 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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