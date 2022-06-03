Çocukluk hevesi bisiklet vazgeçemediği ulaşım aracı oldu - Haberler

Bisiklet kullanmaya çocuk yaşta başladığını ve her yere bisikletle gittiğini söyleyen emekli elektrik teknisyeni Doğan Güler, "Allah izin verirse 80 yaşıma kadar kullanacağım." dedi.

Doğaya en az karbon salan ve bu özelliğiyle küresel ısınmaya en az etki eden ulaşım aracı bisiklet, sağlığa faydasıyla da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

İnsan ve doğa dostu bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler, 2018'in Nisan ayında aldığı bir kararla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti.

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan emekli elektrik teknisyeni 60 yaşındaki Doğan Güler, hayatının büyük bölümünde bisiklet kullandı, kullanmaya da devam ediyor.

Bisiklet tutkusunu AA muhabirine anlatan Güler, "Ortaokulda teyzemler Almanya'dan bisiklet getirmişti. Çocukluk hevesi olarak başladı, aşılama oldu bana. Yaşım 60, uzun yaşamanın sırrı bisiklettir, Allah izin verirse 80 yaşıma kadar kullanacağım." dedi.

"Yürüyünce dizlerim ağrıyor ama bisiklet sürersem sıkıntı yaşamıyorum"

Çocuk yaşta başladığı bisikletten hiç ayrı kalmadığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Her yere bisikletle gidiyorum, motorlu araç, 4 tekerlekli araç sevmiyorum. Ekmek almaya bile bisikletle gidiyorum. Yürümeyi tercih etmiyorum, yürüyünce dizlerim ağrıyor ama bisiklet sürersem hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Uzun yollar da yapıyorum. Her yaz klasik bir uzun yol turum olur. Trakyalıyım; Tekirdağ, Malkara, Keşan'a bisikletle gidip sonrasında yorgunluktan dönüşü otobüsle yapıyorum."

İki oğlu olduğunu ancak onların bisiklet kullanmayı tercih etmediğini aktaran Güler, "Onlar benimsemediler bu olayı. Başka işlerle, kendi işleriyle uğraşıyorlar. Oğlum araba aldı, iyi yaptı ama ben araba yerine bisikleti tercih ederim. Beni alkışlıyorlar, 'Bravo' diyorlar." sözlerine yer verdi.

"Araçlar bize çok yakın geçiyorlar"

Bisiklet kullanırken bütün güvenlik ekipmanlarını kullandığına dikkati çeken Güler, bir bisikletli olarak trafikte yaşadığı sorunları şöyle dile getirdi:

"E-5'ten de gidiyorum bazen, tehlikeli durumlar olabiliyor. Trafiğe çıktığınız zaman mecbur, dikkat çekmek amaçlı, karanlıkta fosforlarım yanar, emniyet açısından iyidir bunlar. Araçlar bize çok yakın geçiyorlar, bu bakımdan trafik çok tehlikeli olabiliyor. Hele kebapçı motoru dediğimiz tarzda motorlar çok tehlikeli. Bir anda yanımızdan geçiyorlar, araçlar da hakeza öyle. Bu yüzden bisiklet yollarını tercih ediyoruz. Bisiklet yolları da İstanbul'da iyi şu anda. Eskiyle kıyaslarsak iyiler, durumları güzel. Daha fazla bisiklet yolu olması daha iyi bizim için. Her yer araba, motor kaynıyor, bisikletliler de önemsenmek ister."

"Allah korusun, bizi bir canlı kaporta olarak düşünebilirsiniz"

Bisiklet kullananlara emniyet tedbirlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunan Güler, "Bisiklet kullanırken önce emniyetin alınması lazım. Kafalarına kask takmaları önemlidir. Güneş gözlüğü önemli, sürerken gözüne toz kaçmasın ve dikkatleri dağılmasın. Motorlara, araçlara dikkat edecekler. Allah korusun, bizi bir canlı kaporta olarak düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Güler, araç sürücülerinden de trafikte bisikletlilere dikkat etmelerini isteyerek "Araçlar bisiklet sürücülerine dikkat etsin, bize yakın geçmesinler, 1,5 metre mesafe korunmalı ama İstanbul trafiği işte. Bisiklet de bir taşıttır, bizi hiçe saymasınlar." diye konuştu.

"Bolca bisiklet kullanarak havayı kirletmez, karbon salmazsınız"

Bisikletin daha temiz bir çevre ve daha az karbon salımı açısından önemini vurgulayan Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "İklim değişikliğinin yaratacağı kuraklığın tarıma vereceği zarar ve maliyetleri artırmasına, maliyetlerin de bizim mutfağımıza yansıyacağı gerçeğine uzun dönemli bakamıyoruz." dedi.

İklim değişikliğinin hafife alınmaması gerektiğine değinen Suyabatmaz, "Bu işi herkesin ciddiye alması gerekiyor. Bisiklet bunun önemli bir çözüm ortağı, milyonlarca ton karbon salımını engelleyebilecek bir alternatiftir. Ağaç dikmek kadar önemlidir. Her yere ağaç dikemezsiniz, şehirde ağaç dikebileceğiniz yeterince toprak yok ama bunun yerine bolca bisiklet kullanarak havayı kirletmez, karbon salmazsınız. Sorunu kökünden azaltmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.