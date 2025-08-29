Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan G.K. isimli şüpheliyi engelleyen esnaf Ahmet Aslan, emniyete giderek yüz teşhisi yaptı. Aslan, şüphelinin yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

'EMNİYETE GİDİP, TEŞHİS ETTİM'

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli G.K.'yi (28) engelleyen ve müdahale esnasında 2 parmağı kırılan esnaf Ahmet Aslan, emniyete giderek teşhiste bulunduğunu söyledi. Aslan, "Sabah emniyetten beni aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. Yüz teşhisi için karakola gittim ve teşhis ettim. Yakalandığından dolayı ben mutlu oldum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Gerçekten çok çalıştılar ve çok emekleri var. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun. Yakalandı" dedi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
