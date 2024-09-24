Çıralı Sahili'nde Kum Zambağı Koruma Sezonu Başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde deniz kaplumbağası sezonunun sona ermesinin ardından kum zambağı koruma ve izleme sezonu başladı. Kaplumbağalara yönelik koruma çalışmaları kapsamında alınan önlemler sayesinde Çıralı'daki kum zambağı sayısında ciddi artışlar olduğu tespit edildi.

Nesli tükenmekte olan canlılar arasında kabul edilen caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanları arasındaki Çıralı'da alınan önlemler sayesinde kum zambağı (Pancratium maritimum) sayısında da artış gözlendi. Geçen yıllarda sayıları 3-5'i geçmeyen kum zambakları, plajın araç trafiğine kapatılması ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi gönüllüleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sayesinde tüm sahile yayıldı. Koparmanın veya zarar vermenin cezasının 387 bin 141 lira olduğu kum zambakları neredeyse tüm Çıralı Sahili'nde görünür hale geldi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, koruma altındaki kum zambaklarının çiçek açması, koruma ve izleme çalışmaları ile ilgili bölgede inceleme yaptı.

HERKES SORUMLULUK DUYGUSU İÇİNDE

Çıralı'nın ekolojik turizm açısından ulusal ve uluslararası boyutta adından söz ettiren bir yer olduğunu belirten Kaymakam Solmaz, geçen günlerde deniz kaplumbağası yuvalama sezonunun sona erdiğini ve şimdi bölgede kum zambaklarının açmaya başladığını anlattı. Başta gönüllüler olmak üzere yerel halk ve Çıralı'yı ziyarete gelen yerli-yabancı tatilcilerin sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini aktaran Solmaz, "Bizler de hem caretta carettaların üreme sezonu başladığında yuvalarını açma aşamasına geldiğimiz zaman hem de kum zambaklarının tohumlanma ve çiçek açma dönemi geldiğinde buralara gelerek onları koruma altına alıp hem buradaki vatandaşların bilinçlenmesi, farkındalığın artırılması için çalışmalar başlatıyoruz hem de daha dikkatli olunması hususunda uyarılar yapıyoruz" dedi.

'YETİŞTİĞİ DOĞAL ALANLARIN ETRAFINI ÇEVİREREK KORUMA ALTINA ALIYORUZ'

Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu başladığında kumsal alana araç girişine izin verilmediğini ve vatandaşların da belli bir saatten sonra sahilde bulunmaması için önlem alındığını vurgulayan Kaymakam Solmaz, "Bu tedbirlerimiz caretta caretta üremesinin arkasından kum zambakları için de devam ettiriliyor. Yine kum zambaklarının yetiştiği doğal alanların etrafını çevirerek koruma altına alıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bunlara zarar vermemesi adına bilinçlendirme yapıyoruz. Malumunuz bu yıl itibarıyla bunun cezası artırıldı ve 387 bin liralık cezası var. Tabii her şey ceza ile çözülecek değil. Bizler daha çok bu canlıların nesli tükenmekte olduğunun farkına varılarak herkes tarafından bir sorumlulukla bunları koruma altında ve yaşamlarını sürdürme adına gerekli tedbirleri almak için çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERE BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Şu anda kum zambaklarımız açtı. Çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Tabii ki bunu koruyoruz. Kooperatif olarak da aktif olarak araç girişlerini ve koparmak isteyenleri engelliyoruz. Sahildeki araç giriş ve çıkışları kapatarak, buradaki kum zambaklarının artışını gözledik ve görüyoruz. Çıralı'ya gelen tatilcilerimizin bu konuda hassas olmalarını ve dikkat etmelerini istiyoruz. Bunları hep beraber gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Daha önceleri 3-5 tane falandı, şu anda ise öbek öbek açıyorlar. Tohumlarıyla da ürüyor. Şu anda kumsalımızın her tarafında kum zambaklarını görebilirsiniz" dedi.