Cinsel saldırıyla suçlanan cemiyet başkanının ifadesi ortaya çıktı: Tamamen iftira

Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kendisine iftira atıldığını, genç kız ile alkol alırken eşinin ofise geldiğini belirten cemiyet başkanı, "Birbirlerine girdiler ve ben araya girdim. Bu sırada M.K.'nın eli yüzüme geldi ve yüzüm çizildi. Aynı zamanda eşimin de eli yüzüme geldi ve eşim de yüzümü çizdi." dedi.

Salı günü akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yapan S.E.K.'nin ofisinde meydana gelen olayda, M.K., S.E.K.'nin daveti üzerine ofisine gitti ve ikili birlikte alkol aldı. Bir süre sonra S.E.K. ve M.K. arasında arbede yaşandı.

CEMİYET BAŞKANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Arbedenin ardından ofisten çıkan M.K., koşarak sokaktaki bir kafeye sığınıp yardım istedi. İhbar üzerine kafeye gelen polislerle emniyete giden M.K., ifadesinde S.E.K.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüp şikayetçi oldu. M.K.'nın şikayeti üzerine S.E.K. gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen S.E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine S.E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

S.E.K.'nın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde M.K. ile aile dostu oldukları için rahatlıkla görüştüklerini belirten S.E.K., olay günü buluşmayı da bir hafta önce ayarladıklarını, buluşma teklifinin de genç kızdan geldiğini öne sürdü.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

M.K. ofise gelince birlikte alkol almaya başladıklarını ifade eden S.E.K., "Karşılıklı otururken birden kalktı ve yanıma geldi. Alkolün etkisiyle beni gözümden, yüzümden ve sonrasında dudağımdan öptü. Ne yaptığını sorduğumda, bana benden hoşlandığını söyledi. Ben de kendisinin öpmesine bunun üzerine karşılık verdim. Daha sonra alkolün etkisiyle dans etmek istedi, elimden tuttu ve dansa kaldırdı. Beraber dans ettik ve dans ederken yine öpüştük, ben zorlamadım, kendisi beni öptü. Ben de öpmesine izin verdim. Sonrasında oturduk ve alkol almaya devam ettiğimiz sırada annesi kendisini aradı. Telefonda annesi ile konuştu. Başka arkadaşları ile de konuştu. Bu sırada bana 'Bugün eve gitme burada sabahlayalım' dedi. Ben de evime gitmem gerektiğini söyledim. Bu şekilde muhabbet ederken kapı çalındı ve ben de gazeteci arkadaşlar gelmiş olabileceğini düşünerek kapıyı açtım" dedi.

"BİRBİRLERİNİ DARP ETMESİNİ ENGELLEMEK İSTEDİM"

Kapıyı açtığında gelenin eşi olduğunu ve içeri girdiğini söyleyen S.E.K., "Eşim bizim alem yaptığımızı düşünerek söylenmeye başladı. M.K. ile ağız dalaşına girdiler. Karşılıklı laf ve söz atmaya başladılar. Birbirlerine girdiler ve ben araya girdim. Birbirlerini darp etmesini engellemek istedim. Bu sırada M.K.'nın eli yüzüme geldi ve yüzüm çizildi. Aynı zamanda eşimin de eli yüzüme geldi ve eşim de yüzümü çizdi. Ben arada kaldığımdan dolayı elleri yüzüme geldi. Hatta bir ara ikisi bir yere düştüler ve aralamaya çalıştım. Eşimi ayağa kaldırdığım sırada beni eliyle itekledi, bu sırada masanın köşesine yan böğür tarafım geldi. M.K. de bu sırada kapıyı açarak dışarıya çıktı ve gitti" ifadelerini kullandı

"BANA İLGİ DUYDUĞUNU BİLİYORDUM"

M.K.'nin iddialarının iftiradan ibaret olduğunu cinsel birliktelik için zorlamadığını savunan S.E.K., "M.K.'nin hakkımdaki tecavüz iddiası kesinlikle yalandır, üzerime iftira atmaktadır. Ben sadece kendisinin beni öpmesine karşılık verdim, bunun nedeni de daha önceki yapmış olduğumuz telefon görüşmelerinden, bana ilgi duyduğunu biliyordum. Hatta beni okulunun bulunduğu Muğla'ya çağırmıştı, ben de gitmedim" diye konuştu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ, SEN HAYATINDAN OLURSUN"

M.K. ise ifadesinde alkol aldıktan sonra dans ederken S.E.K.'nin kendisini dudağından öptüğünü, karşı koyunca da kendisini koltuğa fırlatıp elbiselerini çıkardığını öne sürerek şunları söylemişti: "Kendisine tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım, 'Bana karşılık ver yoksa sabaha kadar burada bekleriz' dedi. Ben de bana yaklaştığı zaman elimi yüzüne attım ve tırmaladım. Direnirken çığlık attım ve 'Yardım edin' diyerek yardım istedim. 'Bana karşılık vermezsen seni burada öldürürüm, bu olayı ailene söylersen aileni de öldürürüm. Bana bir şey olmaz, sen hayatından olursun' dedi.

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Beni yerden kaldırarak koltuğa doğru fırlattı. Beni yere attı, kafamı yere birkaç sefer vurdu, boğazımdan tutarak beni boğmaya çalıştı, benim bağırmamam için eliyle ağzımı kapattı. Bu esnada bana 'Geri zekalı ne yapıyorsun, seni öldüreceğim' dedi, diğer eliyle benim iç çamaşırımı dizime kadar indirdi ve benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Ben direnirken tekme attım ve üzerimden kalkmasını sağladım." Polis, S.E.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.