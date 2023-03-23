Çinli İnternet Devi Tencent 2022'nin 4. Çeyreğinde Gelirlerini ve Net Karını Artırdı

SHENZHEN, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, yıllık kazançlarındaki düşüşe rağmen 2022'nin dördüncü çeyreğinde gelirinde ve net karında yıllık artış bildirdi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'in Nanshan bölgesindeki Tencent binası, 7 Ekim 2020. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

SHENZHEN, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, yıllık kazançlarındaki düşüşe rağmen 2022'nin dördüncü çeyreğinde gelirinde ve net karında yıllık artış bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali sonuçlarına göre Tencent, 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 145 milyar yuan (yaklaşık 21 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Tencent'in dördüncü çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 29,7 milyar yuan oldu.

Shenzhen merkezli şirketin geçen yılki toplam geliri yıllık yüzde 1 düşüşle yaklaşık 554,6 milyar yuan ve ve net karı yüzde 7'lik düşüşle 115,6 milyar yuan oldu.

Tencent'in Başkanı ve CEO'su Ma Huateng, 2022'de şirketin iş verimliliğini artırdığını, temel faaliyetlere odaklanmayı keskinleştirdiğini, Video Accounts ve uluslararası oyunlar gibi yeni hizmet ve gelir hatları geliştirdiğini söyledi.

Ma, "Bu değişiklikler, kullanıcılarımızın faaliyetlerinin şu anda devam etmekte olduğunu gösterdiği gibi, Çin'in ekonomik büyümesindeki toparlanmadan faydalanmamız ve buna katkıda bulunmamız için bizi yönlendiriyor" dedi.

Çarşamba günkü raporda, 2021'in dördüncü çeyreğinde şirketin gelirine yüzde 28 katkı yapan uluslararası oyun gelirinin 2022'nin aynı döneminde artarak, gelirin yüzde 33'ünü oluşturduğu belirtildi.

Ma şirketin şimdi, temel modellerini benimsemek için yapay zeka yeteneklerine ve bulut altyapısına yatırım yaptığını söyledi.