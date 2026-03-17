Çin Başbakan Yardımcısı He ve Fransa Maliye Bakanı Lescure, Paris'te Ekonomik İşbirliğini Ele Aldı

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Paris'te bir araya gelerek ekonomik ve mali işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

PARİS, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelerek, Çin-Fransa ekonomik ve mali işbirliğindeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu'nun Çin tarafındaki baş temsilcisi He, pazartesi günkü görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. He, ekonomik ve mali alanlarda etkileşim ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ile ikili ekonomik ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

He ayrıca günün erken saatlerinde gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmeleri hakkında Lescure'e bilgi verdi.

Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu'nun Fransa tarafındaki baş temsilcisi Lescure ise Çin ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, ekonomik ve mali alanlarda pragmatik işbirliğini ilerletmek ve daha somut ilerleme sağlamak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
