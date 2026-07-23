Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Brezilya Stratejik İletişimi Sürdürmeli ve Koordinasyonu Güçlendirmeli

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Brezilya'nın stratejik iletişimi sürdürmesi, stratejik koordinasyonu güçlendirmesi ve stratejik işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Wang, çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, havacılık ve uzay, bağlantısallık ile yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve birbirlerinin kalkınmasına daha güçlü ivme kazandırmak üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang ayrıca Brezilya'nın Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun teknolojik devrimin yeni aşamasında ortak çıkarların korunmasına ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vieira ise iki ülke liderinin yakın iletişimi sürdürdüğünü, üst düzey karşılıklı güven tesis ettiğini ve ikili ilişkilerin üst düzeye taşınmasına birlikte yön verdiğini söyledi. Bakan ayrıca iki tarafın her düzeyde sık temaslarda bulunduğunu ve ikili ticaret hacminin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Vieira, Brezilya'nın finans, ticaret ve diğer alanlarda Çin'le işbirliğini daha da derinleştirmeyi, ayrıca Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmeyi istediğini söyledi.

Çin'in girişimiyle kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Vieira, bunu bilimsel ve teknolojik inovasyon alanındaki işbirliğini ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua