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Çin ve ABD, 3. Track 1.5 Diyaloğu'nda Stratejik İstikrar Vurgusu Yaptı

Çin ve ABD, 3. Track 1.5 Diyaloğu'nda Stratejik İstikrar Vurgusu Yaptı
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Çin ve ABD, Beijing'de düzenlenen 3. Track 1.5 Diyaloğu'nda samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, ilişkilerin kritik bir dönemeçte olduğunu vurgulayarak, liderlerin mutabakatını uygulama, iletişimi güçlendirme ve karşılıklı güveni artırma gerekliliğini dile getirdi. Ekonomi, sağlık, yapay zeka ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliği çağrısı yapıldı. Toplantıya yaklaşık 40 temsilci katıldı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve ABD, 3. "Track 1.5" Diyaloğu'nu salı günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirdi. Toplantıda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulunan iki taraf, Çin-ABD ilişkilerinin büyük önem taşıdığına ve şu anda kritik bir dönemeçte bulunduğuna dikkat çekti.

Taraflar, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirme, stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisine yönelik yeni yaklaşımı temel alma, iletişim ve diyaloğu güçlendirme ve karşılıklı siyasi güveni artırma gerekliliğini dile getirdi.

Temsilciler, farklılıkları uygun şekilde ele almak ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek üzere ekonomi ve ticaret, halklar arası ve kültürel ilişkiler, yerel yönetimler, sağlık, yapay zeka ve gıda güvenliği gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğinin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Toplantı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı ile ABD Asya Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlendi. ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Liu Haixing etkinlikte konuşma yaptı.

Diyalog toplantısına, Çin'deki ilgili devlet kurumları, yerel yönetimler, düşünce kuruluşları ve üniversitelerden yetkililerin yanı sıra Asya Topluluğu Mütevelli Heyeti Eş Başkanı John L. Thornton'ın da aralarında bulunduğu ABD'li strateji ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
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