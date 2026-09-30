Çin Sahil Güvenliği, Taiwan Adası doğusunda rutin devriye yapıldığını bildirdi

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda yasalara uygun olarak rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Jiang salı günkü açıklamasında, Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Zhujiajian gemisinin önderliğindeki görev grubunun, eylül ayından bu yana seyrüsefer ve faaliyetlerin düzenli yürütülmesini etkin biçimde sağlamak üzere ilgili sular üzerindeki yönetimini güçlendirmeye devam ettiğini ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki Çin halkının meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini koruduğunu ifade etti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.

Çin Sahil Güvenliği görev grupları, son aylarda ilgili sularda rutin devriyelerini sürdürüyor.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing ise aynı gün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin ay başından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun olarak rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Söz konusu sularda kontrol ve yönetimi güçlendirmek üzere bölgeye görev grupları sevk ettiklerini belirten Zhu, devriye görevlerinin, meşru hak ve çıkarlarının yanı sıra Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların can ve mal güvenliğinin korunması ile seyrüsefer ve faaliyetlerin düzeninin sağlanmasını amaçladığını sözlerine ekledi.

Açıklamada Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu'nun tamamının Çin'in parçası olduğu, anakara sahil güvenliğinin ilgili sularda yürüttüğü kolluk devriyelerinin meşru ve yasal olduğu, ayrıca denizdeki operasyon düzeninin sürdürülmesine ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların korunmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua