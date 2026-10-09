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Çin, Japonya'yı Tokyo elçiliğine bıçakla giren subayı ağır cezalandırmaya çağırdı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'yı, Tokyo elçiliğine bıçakla giren Öz Savunma Kuvvetleri subayı Murata Kodai'yi ağır cezalandırmaya çağırdı. Mao, olayın Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve davanın Japonya'nın uluslararası itibarı için test olacağını söyledi.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'ya bir kez daha, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'ne zorla giren Murata Kodai'yi başkalarına da ibret olması için ağır şekilde cezalandırma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Kodai'nin davasının ilk duruşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli bir subayın bıçakla Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'ne zorla girip diplomatik personele şiddet içeren tehditlerde bulunmasının, uluslararası toplumda benzeri görülmemiş, korkunç bir olay olduğunu ifade etti.

Mao, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal eden ve hem Çinli diplomatik personelin kişisel güvenliğine hem de diplomatik misyon binalarının güvenliğine son derece ciddi tehdit oluşturan olayın, Japonya'da sağcı güçlerin yükselişe geçmesi ve Öz Savunma Kuvvetleri personelinin yönetimi ve disiplinindeki yetersizlikler gibi bir dizi köklü sorunu da gözler önüne serdiğini belirtti.

Mao, "Japonya'nın bu davayı yasalara uygun şekilde ciddiyetle ele alıp alamayacağı, Japon hükümetinin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirip getirmeyeceğine yönelik bir test olacak ve ülkenin ulusal itibarı ile uluslararası imajını etkileyecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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