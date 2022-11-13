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Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi Gösterileri

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Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi Gösterileri

PUYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması Çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde başladı.

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

PUYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması Çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde başladı. Bu ödül, Çin'de akrobasi sanatçıları açısından en büyük onur olarak kabul ediliyor.

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Jiayi/Xinhua)

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi GösterileriÇin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Puyang Güncel Haberler

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