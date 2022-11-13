Çin'in Puyang Kentinden Nefes Kesici Akrobasi Gösterileri Güncel Haberler PUYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması Çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde başladı. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) PUYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması Çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde başladı. Bu ödül, Çin'de akrobasi sanatçıları açısından en büyük onur olarak kabul ediliyor. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Jiayi/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Puyang kentinde sanatçılar 11. Çin Akrobasi Altın Kasımpatı Ödülleri Yarışması'nda performans sergiliyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Puyang Güncel Haberler

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