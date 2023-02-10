Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Malatya'da
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MALATYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri Perşembe günü erken saatlerde Türkiye'ye ulaşmalarının ardından Malatya'daki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmaya başladı.
MALATYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri Perşembe günü erken saatlerde Türkiye'ye ulaşmalarının ardından Malatya'daki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmaya başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel