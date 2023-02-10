Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Malatya'da Güncel Haberler MALATYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri Perşembe günü erken saatlerde Türkiye'ye ulaşmalarının ardından Malatya'daki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmaya başladı. Malatya'da kurtarma çalışmaları yürüten Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri, 10 Şubat 2023. (Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) MALATYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri Perşembe günü erken saatlerde Türkiye'ye ulaşmalarının ardından Malatya'daki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmaya başladı. Malatya'da kurtarma çalışmaları yürüten Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri, 10 Şubat 2023. (Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Malatya'da kurtarma çalışmaları yürüten Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin üyeleri, 10 Şubat 2023. (Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Malatya'da kurtarma çalışmaları yürüten Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi, 10 Şubat 2023. (Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Malatya Güncel Haberler

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