Hong Kong Tarihinin En Sıcak Günü: 36,9 Derece

HONG KONG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong bölgesinde denizde yüzen insanlar, 9 Ağustos 2026.

Hong Kong Gözlemevi pazar günü saat 15.30 itibarıyla kentteki sıcaklığın 36,9 santigrat derece olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1884 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. (Fotoğraf: Lui Sui Wai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua