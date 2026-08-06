Pekin, 2029 Dünya Mimarlık Başkenti Seçildi

PARİS, 6 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin'in başkenti Beijing'i UNESCO-UIA 2029 Dünya Mimarlık Başkenti ilan etti.

UNESCO'dan çarşamba günü yapılan açıklamada kararın, Dünya Mimarlık Başkenti Ortak Komitesi'nin önerisi üzerine alındığı belirtildi.

UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) ortaklaşa kurduğu Dünya Mimarlık Başkenti programı, sürdürülebilir kentsel kalkınmanın ilerletilmesinde mimarinin, kentsel planlamanın, kültürün ve mirasın dönüştürücü rolünü vurguluyor. UNESCO, her üç yılda bir UIA Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak kenti UNESCO-UIA Dünya Mimarlık Başkenti olarak belirliyor.

UNESCO'nun açıklamasında Beijing'in "dünyanın en zengin mimari miraslarından birine sahip olduğuna" dikkat çekildi. Beijing'in, "bu zengin mirası sürdürülebilir kentsel kalkınmaya yönelik geleceğe dönük bir vizyonla bir araya getirme konusundaki olağanüstü yeteneği" nedeniyle seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Beijing'in tarihi kentsel dokusu, başarılı kentsel dönüşüm projeleri ve canlı mimari kültürü; miras, yenilikçilik ve toplumsal yaşamın, dirençli ve yaşanabilir kentlerin şekillenmesinde birbirlerine nasıl güç verdiğini gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani, Beijing'in olağanüstü mimari mirası, dinamik kentsel dönüşümü ve geleceğe dönük vizyonunun, mimarinin gücü konusunda yeni bir uluslararası diyalogun başlamasına ilham verebileceği inancını dile getirdi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, 2020 yılında UNESCO-UIA Dünya Mimarlık Başkenti olarak belirlenen ilk kent olmuş, ardından 2023 yılında Kopenhag, 2026'da ise Barselona bu unvana layık görülmüştü.

Kaynak: Xinhua