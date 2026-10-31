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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Güney Afrika'nın G20 katılımını desteklediklerini söyledi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Güney Afrika'nın G20 faaliyetlerine katılımının sürmesini desteklediklerini söyledi. Guo, ABD'nin Atlanta kentinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilmeyen Güney Afrika'nın önemli bir G20 üyesi olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Güney Afrika'nın G20 çerçevesindeki faaliyetlere katılımının sürmesini desteklediklerini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Güney Afrika'nın ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilmemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

G20'nin uluslararası düzeyde ekonomik işbirliğine yönelik önemli bir forum olduğunu belirten Guo, örgütün çok taraflılığın güçlendirilmesi, dünya ekonomisinin büyümesinin teşvik edilmesi ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Güney Afrika'nın G20'nin önemli bir üyesi olduğuna dikkat çeken sözcü, Güney Afrika'nın G20 çerçevesindeki ilgili faaliyetlere katılımının sürmesini desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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