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Çin'den ABD'ye Sert Tepki: 'Teknoloji Zorbalığı ve Tek Taraflı Baskı'

Çin'den ABD'ye Sert Tepki: 'Teknoloji Zorbalığı ve Tek Taraflı Baskı'
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BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bazı ABD'li yetkililerin iddialarını kesin bir dille reddettiklerini belirterek, söz konusu iddiaların gerçekleri çarpıtan uydurmalarla dolu olduğunu, açık teknoloji zorbalığı ve tek taraflı baskı niteliği taşıdığını söyledi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bazı ABD'li yetkililerin iddialarını kesin bir dille reddettiklerini belirterek, söz konusu iddiaların gerçekleri çarpıtan uydurmalarla dolu olduğunu, açık teknoloji zorbalığı ve tek taraflı baskı niteliği taşıdığını söyledi.

Lin, pazartesi günkü olağan basın toplantısında, bazı ABD'li yetkililerin son dönemde sosyal medya üzerinden Çinli teknoloji şirketlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çinli teknoloji şirketlerinin ileri teknolojileri, rekabetçi fiyatları ve güvenli ve verimli hizmetleriyle tanındığını belirten Lin, bu şirketlerin yurtdışındaki faaliyetlerinde yerel yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra sektör normlarına da sıkı sıkıya uyduğunu söyledi.

Lin, Çinli teknoloji şirketlerinin yerel ortaklar ve topluluklar tarafından geniş kabul ve takdir gördüğünü, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki sosyoekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunduğunu ve son derece güvenilir tedarikçiler olarak kendilerini kanıtladıklarını belirtti.

Lin, "Buna karşılık ABD, uzun süredir Latin Amerika ve Karayipler genelinde dinleme, gözetleme ve siber saldırılar gerçekleştirerek bu ülkelerin Washington'a karşı güvensizlik ve huzursuzluk hissetmesine yol açmaktadır. ABD'ye siyasi manipülasyonlara son vermesini, egemen ülkelerin işbirliği ortaklarını bağımsız olarak seçme hakkına müdahale etmekten vazgeçmesini ve bunun yerine somut adımlarla Latin Amerika ve Karayipler'in refah ve istikrarına katkıda bulunmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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