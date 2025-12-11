Çin Dışişleri Bakanı Wang, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 12-16 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'e ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'ı ve Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin daveti üzerine Ürdün'ü ziyaret edeceğini söyledi.