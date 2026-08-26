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Çinli bilim insanlarının yapay zeka modeli iki ayda gözden kaçan 15 karaciğer kanseri vakasını tespit etti

Çinli bilim insanlarının yapay zeka modeli iki ayda gözden kaçan 15 karaciğer kanseri vakasını tespit etti
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BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarının geliştirdiği karaciğer kanseri tanısına yönelik yapay zeka modeli, gerçek şartlarda gerçekleştirilen iki aylık prospektif klinik denemede daha önce gözden kaçmış 15 kanser vakasını tespit etti.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarının geliştirdiği karaciğer kanseri tanısına yönelik yapay zeka modeli, gerçek şartlarda gerçekleştirilen iki aylık prospektif klinik denemede daha önce gözden kaçmış 15 kanser vakasını tespit etti.

Çin'in Science Daily gazetesinin salı günkü haberine göre tanı konulan hastalara zamanında cerrahi müdahale yapılması veya ilaç tedavisi uygulanması mümkün oldu.

Alibaba'nın DAMO Akademisi, Çin Tıp Üniversitesi'nin Shengjing Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu kurumlarla işbirliği yaparak, bilgisayarlı tomografi görüntülerinden küçük boyuttaki kanserli karaciğer lezyonlarını tespit edebilen karaciğer kanseri tanısı yapay zeka modeli DAMO LiON'u geliştirdi. Model hem birincil karaciğer kanserini doğru şekilde tespit edebiliyor hem de kolayca gözden kaçabilen karaciğer metastazlarını da belirleyebiliyor.

Yapılan deneylerde DAMO LiON, kötü huylu tümörleri tespit konusunda genel radyologlardan daha yüksek bir başarı oranı yakaladı. Doktorların görüntüleri yorumlamada yapay zeka modelinden yardım alması durumunda, yorumlama süreleri yüzde 27 azalırken, kötü huylu tümörlere karşı duyarlılıkları yüzde 11,5 arttı ve yanlış teşhis oranı etkin şekilde düştü. Yapay zeka desteğini kullanan deneyimsiz doktorlar da deneyimli doktorlarla aynı seviyede performans sergiledi.

Gerçek şartlarda iki ay yürütülen prospektif klinik araştırmada 10.000'den fazla hastanın kontrastlı bilgisayarlı tomografi görüntülerini inceleyen DAMO LiON, doktorların daha önce gözden kaçmış 15 karaciğer metastazını tespit etmesine yardımcı olarak bu hastaların tedavi planlarında değişiklik yapılmasını sağladı.

DAMO LiON'un tespit ettiği karaciğer metastazlarının genel olarak küçük, soluk ve merkezden sapmış olduğu belirtildi. Ortalama çapı yaklaşık 1 santimetre olan metastazların, karaciğer dokusuna göre düşük kontrasta sahip olduğu ya da nispeten nadir görülen anatomik konumlarda bulunduğu kaydedildi.

Araştırma kısa süre önce Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

DAMO Akademisi, pankreas kanserine yönelik DAMO PANDA, mide kanserine yönelik DAMO GRAPE ve kolorektal kansere yönelik DAMO COCA gibi yapay zeka tabanlı tarama modelleri de geliştirdi.

Karaciğer kanseri, erken evrede tespiti zor kanser türleri arasında yer alıyor. Bu kanser türünde lezyonlar küçük olduğu ve siroz, yağlı karaciğer ve karaciğerin karmaşık iç anatomisi gibi faktörler nedeniyle kolayca gözden kaçabildiği için deneyimli doktorlar bile kontrastlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bunları fark edemeyebiliyor.

Vücudun diğer bölgelerindeki kanserin, karaciğere metastaz yapması durumunda tanı daha da zorlaşıyor. Doktorların dikkati birincil lezyona yöneldiğinden küçük boyutlu karaciğer metastazları gözden kaçabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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