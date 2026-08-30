Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kutlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Taylan Seden'in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Merkezi Askeri Komisyon Uluslararası Askeri İşbirliği Ofisi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Cang Ciyü katıldı.

Pekin'de görev yapan farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşenin konuk olduğu resepsiyonda, Türk ve Çin milli marşlarının söylenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un tüm zorluklar karşısında yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın sonucu olan önemli bir dönüm noktası olduğunu, dönemin Çin entelektüelleri ve siyasi liderlerinin övgüsüyle karşılaştığını, Çin Komünist Partisinin erken dönem liderlerinden Say Hısın'ın, "Türk halkının Anadolu'da emperyalizme karşı zaferi tüm mazlum milletleri cesaretlendiren bir gelişmeydi." ifadesini kullandığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarının rehberliğinde, savunma alanında kendine yeterliliğe ve etkin caydırcılığa daima önem verdiği, savunma sanayinin ulusal üretim kapasitesinin örnek bir seviyeye ulaştığına işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilen Türkiye Vizyonu çerçevesinde, devletimizin ve milletimizin eriştiği yerli ve milli savunma imkanları, vatanımızın kurtulmasını sağlayan o savaşçı kuşağın yaşadığı yokluk ve imkansızlıklar ile kıyaslanamaz. 'Dalgalanan Türk Bayrağı'nın İstiklal'den haber verdiği' o kuşak, bugünkü milli yeteneklerimizi görseydi, eminim bizlerle gurur duyardı."

Askeri Ataşe Seden de, konuşmasında, 30 Ağustos'un bir milletin bağımsızlığını korumaya yönelik irade ve kararlılığının zaferle taçalandığı bir gün olduğunu belirterek, "30 Ağustos 1922'de Cumhuriyet'in kurucusu, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in askeri dehası ve önderliğinde yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk Milli Mücadelesi'nin kesin zafere ulaşmasını sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir merhale olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA