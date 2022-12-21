Çin Cumhurbaşkanı Xi, Birleşik Rusya Partisi Başkanı Medvedev'i Kabul Etti

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ÇKP'nin davetiyle Çin'i ziyaret eden Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev'i Çarşamba günü kabul etti.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ÇKP'nin davetiyle Çin'i ziyaret eden Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev'i Çarşamba günü kabul etti.

Xi, Medvedev'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e içten selamlarını ve iyi dileklerini iletmesini isterken, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin her yönden modern sosyalist bir ülke inşa etme ve Çin'in modernizasyonu yoluyla Çin ulusunun yeniden canlandırılmasını ilerletmeye yönelik temel görevlerini belirlediğini söyledi.

Xi, Çin modernleşme yolunu izleme ve dünya barışı ile refahına daha fazla fırsat sağlama konusunda ülkesinin öz güveninin tam olduğunu belirtti.

Xi, ÇKP ile Birleşik Rusya Partisi arasında uzun vadede kurumsallaşmış etkileşimlerin, iki ülke için siyasi karşılıklı güveni pekiştirmek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek ve stratejik koordinasyonu göstermek için benzersiz bir kanal ve platform haline geldiğini sözlerine ekledi. Xi, bu yönlerin yeni dönemde ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklediğini söyledi.

İki parti arasındaki mevcut etkileşimlerin üçüncü on yıla girdiğini kaydeden Xi, iki partinin yönetişim deneyimleri hakkında derinlemesine diyaloglar kurmaya, kalkınma stratejilerinde sinerji oluşturmaya ve siyasi partiler arasında uluslararası ve çok taraflı işbirliğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Xi, iktidar partileri inşa etmede birbirlerinden öğrenecekleri şeyler olduğunu ve Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyonunu derinleştirmek için bilgelik ve güç katabileceklerini söyledi.

Xi, son on yılda Çin-Rusya ilişkilerinin, uluslararası değişimler karşısında iyi bir sınav vermenin yanı sıra sağlam, istikrarlı ve üst düzey gelişmesini sürdürdüğünü kaydetti. Çin Cumhurbaşkanı, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı geliştirmenin, her iki taraf için de kendi ulusal koşullarına dayalı uzun vadeli stratejik bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, ülkesinin yeni dönemde Çin-Rusya ilişkilerini ileriye taşımak ve küresel yönetişimi daha adil ve eşitlikçi kılmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, Ukrayna krizi hakkında ise Çin'in duruşuna ve politikasına ilgili meselenin özüne göre karar verdiğini, tarafsızlığı, hakkaniyeti ve aktif olarak barış görüşmelerini desteklediğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, "Umarız ilgili taraflar rasyonel kalır ve itidalli davranır, kapsamlı diyalog yürütür ve ortak güvenlik kaygılarına siyasi yollarla çözüm bulur" diye ekledi.

Medvedev ise Xi'ye, Putin'in dostça selamlarını ve iyi dileklerini ilettiği mektubunu verdi. Medvedev ayrıca, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesi ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin sonuçları vesilesiyle içten tebriklerini iletti.

Medvedev, Çin'in ÇKP liderliği altında daha fazla gelişmesinin 1,4 milyar Çinliye fayda sağladığını ve bunun dünyanın geri kalanı için de çok önemli olduğunu kaydetti. Medvedev, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde alınan kararların ve yapılan düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanacağına inandığını söyledi.

Medvedev, Birleşik Rusya Partisi ile ÇKP arasındaki işbirliğinin Rusya-Çin ilişkilerinin hayati önem taşıyan bir unsuru olduğunu kaydetti. Medvedev, son yıllarda iki parti arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde geliştiğini ve iki tarafın kapsamlı etkileşim ve işbirliği yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Birleşik Rusya Partisi'nin Çin Komünist Partisi ile ulusal yönetişim deneyimi konusunda etkileşimi güçlendirmeye ve iki devlet başkanı arasındaki fikir birliğini uygulamaya istekli olduğunu belirten Medvedev, partisinin ekonomi, ticaret, enerji ve tarım sektörlerinde ikili işbirliğini aktif olarak teşvik edeceğini, çeşitli dış baskılar ve haksız tedbirlere birlikte direneceğini ve Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla gelişmesini destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna krizinin nedenleri olduğunu ve bunların çok karmaşık olduğunu belirten Medvedev, Rusya'nın sorunları barış görüşmeleri yoluyla çözmeye hazır olduğunu belirtti.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer yetkililer de katıldı.