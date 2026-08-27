Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang, Xizang'daki Heyelan Bölgesinde

Çin Başbakanı Li Qiang, Xizang'daki Heyelan Bölgesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Xizang'ın Gyirong ilçesindeki heyelan bölgesini ziyaret ederek kurtarma operasyonlarını denetledi. Felakette 3 kişi öldü, 558 kişiden haber alınamıyor; Nepal'de ise sel nedeniyle 270 kişi hayatını kaybetti.

GYİRONG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde heyelan felaketinin meydana geldiği Gyirong ilçesine gitti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li perşembe günü öğleden sonra bölgeye ulaştı. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping tarafından görevlendirilen Li, ilgili bakanlıklardan üst düzey yetkililerin oluşturduğu heyete başkanlık ederek felaket bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Bölgedeki kurtarma ve yardım operasyonlarını denetleyecek olan heyet, kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra afetten etkilenen kişilerle de görüşmelerde bulunacak.

Heyelan çarşamba günü bölgedeki Gyirong Sınır Kapısı'nı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi

Nepal polisi de perşembe günü yaptığı açıklamada, Nepal'in kuzeyindeki yıkıcı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e ulaştığını bildirdi. Nepal Turizm Kurulu'nun bildirdiğine göre afet nedeniyle 644 turistten haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi

Transfer bitti derken Galatasaray'a büyük şok!

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İlk otobüs sahaya indi: Üzerindeki sözler bomba
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat

Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar