Çin Başbakanı Li Qiang, Xizang'daki Heyelan Bölgesinde

GYİRONG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde heyelan felaketinin meydana geldiği Gyirong ilçesine gitti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li perşembe günü öğleden sonra bölgeye ulaştı. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping tarafından görevlendirilen Li, ilgili bakanlıklardan üst düzey yetkililerin oluşturduğu heyete başkanlık ederek felaket bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Bölgedeki kurtarma ve yardım operasyonlarını denetleyecek olan heyet, kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra afetten etkilenen kişilerle de görüşmelerde bulunacak.

Heyelan çarşamba günü bölgedeki Gyirong Sınır Kapısı'nı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi

Nepal polisi de perşembe günü yaptığı açıklamada, Nepal'in kuzeyindeki yıkıcı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e ulaştığını bildirdi. Nepal Turizm Kurulu'nun bildirdiğine göre afet nedeniyle 644 turistten haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua