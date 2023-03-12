Çin Araştırma Gemisi, Okyanusya Açıklarındaki Derin Deniz Araştırma Görevini Tamamladı

SANYA, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in bilimsel araştırma gemisi Tansuo-1, Okyanusya açıklarındaki ilk uluslararası insanlı derin dalış bilimsel araştırma görevini tamamladıktan sonra Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentine döndü.

Çin Bilimler Akademisi Derin Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü'ne göre, insanlı derin deniz denizaltısı Fendouzhe'yi taşıyan gemi, Ekim 2022'de görevine başladı. Gemi, 157 gün boyunca Okyanusya çevresinde 22.000 deniz milinden fazla yol kat etti.

Araştırma görevine yerli ve yabancı toplam 10 kuruluş katıldı. Görev sırasında Fendouzhe, dördü 10.000 metre derinliği aşan 63 dalışı başarıyla tamamladı.

Keşif ekibi, Pasifik Okyanusu'nun güneybatısındaki Kermadec Çukuru bölgesinde ilk uluslararası, büyük ölçekli ve sistematik insanlı derin dalış araştırmasını gerçekleştirdi.

Ekip, abisal makroorganizma, kaya, taş, tortul ve su örnekleri toplamak için biri Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina Çukuru olmak üzere iki çukurun dibine ulaştı.