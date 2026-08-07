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Çin'den ABD'ye kolluk işbirliği sinyali

Çin'den ABD'ye kolluk işbirliği sinyali
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Çin, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ABD ile kolluk kuvvetleri düzeyinde diyalog ve işbirliğine açık olduğunu açıkladı. FBI Direktörü Patel'in işbirliği mesajına karşılık veren sözcü, sınır ötesi suçlarla mücadelede birlikte çalışmaya hazır olunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile kolluk kuvvetleri düzeyinde diyalog ve iletişimi güçlendirmeye açık olduklarını söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, sınır ötesi suçlarla mücadelede Çin ve Rusya ile işbirliği yapmayı umduklarını kaydederek, FBI'ın yürüttüğü kolluk kuvvetleri ortaklığı modelinin "hemen hemen herkesle" işbirliğinde kullanılabileceğini belirtmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında, Patel'in açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, "Eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri çerçevesinde ABD ile kolluk işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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