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Çiğdem Karaaslan, Samsun'da programlara katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir dizi programa katıldı.

Karaaslan, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, Cumhur İttifakı Vezirköprü Belediye Başkan adayı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü ilçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ve partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Pazar günü milletin emanet ettiği oyların sandıkla buluşma günü olduğunu belirterek, "Pazar günü inşallah bu şehri kimlerin yöneteceğinin belirlendiği ve 5 yıl telafisi olmayacak bir sürecin şekillendiği gün. Pazar günü AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın emeğinin, çalışmasının neticesini alacağımız gün. Sizlerden en büyük ricam, bugün ne yapabiliyorsak, kime ulaşabiliyorsak, aklımızda kim kaldıysa ona ulaşma zamanı. Çünkü bu işin telafisi yok." dedi

Daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Vezirköprü Belediye Başkan adayı Murat Gül için destek istedi.

Karaarslan, Adnan Menderes Parkı'nda da kadınlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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