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Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı

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TSK'ya yönelik ifadeleri sonrası hapis cezası verilerek tahliye edilen eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs nedeniyle Saraçhane'de toplanan grubun arasında yer aldı. Fincancı, alanda CHP lideri Özgür Özel'le de bir araya geldi.

Saraçhane'de yaşanan 1 Mayıs gerilimi öncesi alanda toplanan kalabalık grup arasında Şebnem Korur Fincancı da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah Saraçhane'de bir araya geldi. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Özel, "1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Açıklamalarının sonrasında Saraçhane'de gazetecilere poz veren Özel, ardından alandan ayrıldı.

FOTOĞRAFI CHP PAYLAŞTI

Özel'i etrafını saran kalabalık arasında eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da vardı. Yan yana gelen Özgür Özel ve Fincancı ayaküstü selamlaştı. O anlara ait kareler CHP'nin resmi hesabından paylaşıldı.

CHP paylaştı! Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde

NE OLMUŞTU?

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Fincancı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etmişti.

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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